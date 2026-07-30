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Leong Hoh Kiat

DevTradeFX HSEA V26

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可靠性
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 11%
XMGlobal-MT5 17
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交易:
153
盈利交易:
120 (78.43%)
亏损交易:
33 (21.57%)
最好交易:
29.28 USD
最差交易:
-18.93 USD
毛利:
448.84 USD (41 888 pips)
毛利亏损:
-132.44 USD (16 414 pips)
最大连续赢利:
31 (119.07 USD)
最大连续盈利:
119.07 USD (31)
夏普比率:
0.35
交易活动:
99.17%
最大入金加载:
4.60%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
6 小时
采收率:
5.07
长期交易:
131 (85.62%)
短期交易:
22 (14.38%)
利润因子:
3.39
预期回报:
2.07 USD
平均利润:
3.74 USD
平均损失:
-4.01 USD
最大连续失误:
8 (-62.35 USD)
最大连续亏损:
-62.35 USD (8)
每月增长:
11.30%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
49.24 USD
最大值:
62.35 USD (8.42%)
相对跌幅:
结余:
8.42% (62.35 USD)
净值:
4.87% (36.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 116
GBPUSDm# 13
EURUSDm# 9
EURAUDm# 9
EURCHFm# 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 299
GBPUSDm# 7
EURUSDm# 4
EURAUDm# 3
EURCHFm# 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 19K
GBPUSDm# 2.4K
EURUSDm# 1.5K
EURAUDm# 1.8K
EURCHFm# 748
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
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最好交易: +29.28 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +119.07 USD
最大连续亏损: -62.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.10 18:21
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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DevTradeFX HSEA V26
每月30 USD
11%
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USD
5.4K
USD
4
96%
153
78%
99%
3.38
2.07
USD
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