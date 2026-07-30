- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
120 (78.43%)
亏损交易:
33 (21.57%)
最好交易:
29.28 USD
最差交易:
-18.93 USD
毛利:
448.84 USD (41 888 pips)
毛利亏损:
-132.44 USD (16 414 pips)
最大连续赢利:
31 (119.07 USD)
最大连续盈利:
119.07 USD (31)
夏普比率:
0.35
交易活动:
99.17%
最大入金加载:
4.60%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
6 小时
采收率:
5.07
长期交易:
131 (85.62%)
短期交易:
22 (14.38%)
利润因子:
3.39
预期回报:
2.07 USD
平均利润:
3.74 USD
平均损失:
-4.01 USD
最大连续失误:
8 (-62.35 USD)
最大连续亏损:
-62.35 USD (8)
每月增长:
11.30%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
49.24 USD
最大值:
62.35 USD (8.42%)
相对跌幅:
结余:
8.42% (62.35 USD)
净值:
4.87% (36.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|116
|GBPUSDm#
|13
|EURUSDm#
|9
|EURAUDm#
|9
|EURCHFm#
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|299
|GBPUSDm#
|7
|EURUSDm#
|4
|EURAUDm#
|3
|EURCHFm#
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|19K
|GBPUSDm#
|2.4K
|EURUSDm#
|1.5K
|EURAUDm#
|1.8K
|EURCHFm#
|748
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.28 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +119.07 USD
最大连续亏损: -62.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
4
96%
153
78%
99%
3.38
2.07
USD
USD
8%
1:500