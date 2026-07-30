- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
8.78 USD
Худший трейд:
-3.58 USD
Общая прибыль:
17.66 USD (919 pips)
Общий убыток:
-8.11 USD (394 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (7.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.92 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
62.74%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
3 (30.00%)
Коротких трейдов:
7 (70.00%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-4.06 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.58 USD (1)
Прирост в месяц:
17.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
4.42 USD (18.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.33% (3.70 USD)
По эквити:
3.13% (31.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.r
|6
|XAUUSD.r
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.r
|9
|XAUUSD.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.r
|333
|XAUUSD.r
|192
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.78 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.74 USD
Макс. убыток в серии: -3.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Algotrade Xauusd
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
10
80%
63%
2.17
0.96
USD
USD
3%
1:500