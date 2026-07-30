- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
11 (73.33%)
亏损交易:
4 (26.67%)
最好交易:
9.99 USD
最差交易:
-4.27 USD
毛利:
35.22 USD (1 328 pips)
毛利亏损:
-13.33 USD (759 pips)
最大连续赢利:
6 (7.74 USD)
最大连续盈利:
9.99 USD (1)
夏普比率:
0.52
交易活动:
67.99%
最大入金加载:
2.60%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.95
长期交易:
7 (46.67%)
短期交易:
8 (53.33%)
利润因子:
2.64
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
3.20 USD
平均损失:
-3.33 USD
最大连续失误:
1 (-4.27 USD)
最大连续亏损:
-4.27 USD (1)
每月增长:
19.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
4.42 USD (18.44%)
相对跌幅:
结余:
0.44% (4.51 USD)
净值:
3.13% (31.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.r
|11
|XAUUSD.r
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.r
|20
|XAUUSD.r
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.r
|377
|XAUUSD.r
|192
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.99 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.74 USD
最大连续亏损: -4.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Algotrade Xauusd
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
19%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
15
73%
68%
2.64
1.46
USD
USD
3%
1:500