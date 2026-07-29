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Сигналы / MetaTrader 5 / Cromaweb
Rander Henrique Mendonca Ferreira Gomes

Cromaweb

Rander Henrique Mendonca Ferreira Gomes
Rander Henrique Mendonca Ferreira Gomes

Rander Henrique Mendonca Ferreira Gomes

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
VantageMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
34 (87.17%)
Убыточных трейдов:
5 (12.82%)
Лучший трейд:
6.51 USD
Худший трейд:
-2.70 USD
Общая прибыль:
74.52 USD (8 373 pips)
Общий убыток:
-19.12 USD (2 387 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (19.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.33 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.11%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
19.04
Длинных трейдов:
28 (71.79%)
Коротких трейдов:
11 (28.21%)
Профит фактор:
3.90
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-3.82 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.70 USD (1)
Прирост в месяц:
6.89%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.47 USD
Максимальная:
2.91 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.33% (2.91 USD)
По эквити:
6.63% (57.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF+ 8
AUDCHF+ 6
USDJPY+ 6
GBPUSD+ 4
AUDUSD+ 4
EURUSD+ 4
AUDNZD+ 3
EURCHF+ 1
NZDUSD+ 1
GBPJPY+ 1
EURNOK+ 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF+ 14
AUDCHF+ 11
USDJPY+ 9
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 6
EURUSD+ 6
AUDNZD+ 5
EURCHF+ 2
NZDUSD+ 2
GBPJPY+ 0
EURNOK+ -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF+ 1.3K
AUDCHF+ 971
USDJPY+ 1.8K
GBPUSD+ 809
AUDUSD+ 807
EURUSD+ 796
AUDNZD+ 1K
EURCHF+ 165
NZDUSD+ 200
GBPJPY+ 44
EURNOK+ -1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.51 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.33 USD
Макс. убыток в серии: -2.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 22:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 23:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 23:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cromaweb
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
905
USD
2
94%
39
87%
100%
3.89
1.42
USD
7%
1:500
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