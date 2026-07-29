- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
34 (87.17%)
Убыточных трейдов:
5 (12.82%)
Лучший трейд:
6.51 USD
Худший трейд:
-2.70 USD
Общая прибыль:
74.52 USD (8 373 pips)
Общий убыток:
-19.12 USD (2 387 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (19.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.33 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.11%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
19.04
Длинных трейдов:
28 (71.79%)
Коротких трейдов:
11 (28.21%)
Профит фактор:
3.90
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-3.82 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.70 USD (1)
Прирост в месяц:
6.89%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.47 USD
Максимальная:
2.91 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.33% (2.91 USD)
По эквити:
6.63% (57.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|8
|AUDCHF+
|6
|USDJPY+
|6
|GBPUSD+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURUSD+
|4
|AUDNZD+
|3
|EURCHF+
|1
|NZDUSD+
|1
|GBPJPY+
|1
|EURNOK+
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF+
|14
|AUDCHF+
|11
|USDJPY+
|9
|GBPUSD+
|6
|AUDUSD+
|6
|EURUSD+
|6
|AUDNZD+
|5
|EURCHF+
|2
|NZDUSD+
|2
|GBPJPY+
|0
|EURNOK+
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF+
|1.3K
|AUDCHF+
|971
|USDJPY+
|1.8K
|GBPUSD+
|809
|AUDUSD+
|807
|EURUSD+
|796
|AUDNZD+
|1K
|EURCHF+
|165
|NZDUSD+
|200
|GBPJPY+
|44
|EURNOK+
|-1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.51 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.33 USD
Макс. убыток в серии: -2.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
905
USD
USD
2
94%
39
87%
100%
3.89
1.42
USD
USD
7%
1:500