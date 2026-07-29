- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
48 (88.88%)
亏损交易:
6 (11.11%)
最好交易:
6.51 USD
最差交易:
-2.70 USD
毛利:
100.66 USD (11 755 pips)
毛利亏损:
-20.65 USD (2 430 pips)
最大连续赢利:
16 (30.85 USD)
最大连续盈利:
30.85 USD (16)
夏普比率:
0.97
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.11%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 天
采收率:
27.49
长期交易:
37 (68.52%)
短期交易:
17 (31.48%)
利润因子:
4.87
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
2.10 USD
平均损失:
-3.44 USD
最大连续失误:
1 (-2.70 USD)
最大连续亏损:
-2.70 USD (1)
每月增长:
9.58%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
1.47 USD
最大值:
2.91 USD (0.33%)
相对跌幅:
结余:
0.33% (2.91 USD)
净值:
6.63% (57.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|9
|AUDNZD+
|9
|AUDCHF+
|7
|AUDUSD+
|7
|USDJPY+
|6
|GBPUSD+
|4
|NZDUSD+
|4
|EURUSD+
|4
|EURCHF+
|2
|GBPJPY+
|1
|EURNOK+
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF+
|15
|AUDNZD+
|13
|AUDCHF+
|13
|AUDUSD+
|11
|USDJPY+
|9
|GBPUSD+
|6
|NZDUSD+
|7
|EURUSD+
|6
|EURCHF+
|3
|GBPJPY+
|0
|EURNOK+
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF+
|1.5K
|AUDNZD+
|2.7K
|AUDCHF+
|1.1K
|AUDUSD+
|1.4K
|USDJPY+
|1.8K
|GBPUSD+
|809
|NZDUSD+
|817
|EURUSD+
|796
|EURCHF+
|328
|GBPJPY+
|44
|EURNOK+
|-1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.51 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +30.85 USD
最大连续亏损: -2.70 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
930
USD
USD
3
96%
54
88%
100%
4.87
1.48
USD
USD
7%
1:500