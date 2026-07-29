- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
50 (80.64%)
Убыточных трейдов:
12 (19.35%)
Лучший трейд:
6.21 USD
Худший трейд:
-3.88 USD
Общая прибыль:
90.30 USD (9 149 pips)
Общий убыток:
-23.19 USD (1 728 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (24.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.19 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
3.58%
Макс. загрузка депозита:
85.71%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
11.47
Длинных трейдов:
60 (96.77%)
Коротких трейдов:
2 (3.23%)
Профит фактор:
3.89
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
1.81 USD
Средний убыток:
-1.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.77 USD (2)
Прирост в месяц:
30.12%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
5.85 USD (4.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.70% (5.89 USD)
По эквити:
21.66% (20.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.21 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.19 USD
Макс. убыток в серии: -5.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Ea Trade Smart Xau
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
91%
62
80%
4%
3.89
1.08
USD
USD
22%
1:500