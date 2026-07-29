- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
74
盈利交易:
59 (79.72%)
亏损交易:
15 (20.27%)
最好交易:
19.11 USD
最差交易:
-5.64 USD
毛利:
144.38 USD (12 250 pips)
毛利亏损:
-35.50 USD (2 839 pips)
最大连续赢利:
10 (24.19 USD)
最大连续盈利:
35.30 USD (6)
夏普比率:
0.54
交易活动:
3.58%
最大入金加载:
85.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
11.25
长期交易:
67 (90.54%)
短期交易:
7 (9.46%)
利润因子:
4.07
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-2.37 USD
最大连续失误:
2 (-9.44 USD)
最大连续亏损:
-9.44 USD (2)
每月增长:
35.29%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
9.68 USD (4.97%)
相对跌幅:
结余:
5.70% (5.89 USD)
净值:
21.66% (20.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|9.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.11 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +24.19 USD
最大连续亏损: -9.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Ea Trade Smart Xau
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
35%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
93%
74
79%
4%
4.06
1.47
USD
USD
22%
1:500