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Сигналы / MetaTrader 5 / EL ESPECIALISTAS
Leonte Felipe Ruiz Suriel

EL ESPECIALISTAS

Leonte Felipe Ruiz Suriel
Leonte Felipe Ruiz Suriel

Leonte Felipe Ruiz Suriel

6 тем 17 комментариев
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -4%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
49 (96.07%)
Убыточных трейдов:
2 (3.92%)
Лучший трейд:
11.21 EUR
Худший трейд:
-145.77 EUR
Общая прибыль:
142.93 EUR (5 776 pips)
Общий убыток:
-282.69 EUR (8 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (142.93 EUR)
Макс. прибыль в серии:
142.93 EUR (49)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
3.97%
Макс. загрузка депозита:
12.28%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
1 (1.96%)
Коротких трейдов:
50 (98.04%)
Профит фактор:
0.51
Мат. ожидание:
-2.74 EUR
Средняя прибыль:
2.92 EUR
Средний убыток:
-141.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-278.93 EUR)
Макс. убыток в серии:
-278.93 EUR (2)
Прирост в месяц:
-4.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.76 EUR
Максимальная:
278.93 EUR (82.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.84% (279.13 EUR)
По эквити:
26.61% (352.75 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -159
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.21 EUR
Худший трейд: -146 EUR
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +142.93 EUR
Макс. убыток в серии: -278.93 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.06 11:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 07:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 14:35
Share of trading days is too low
2026.07.30 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 14:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.29 20:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 20:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 20:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 20:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 20:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EL ESPECIALISTAS
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
1.8K
EUR
2
100%
51
96%
4%
0.50
-2.74
EUR
27%
1:500
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