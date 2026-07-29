- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
49 (96.07%)
Убыточных трейдов:
2 (3.92%)
Лучший трейд:
11.21 EUR
Худший трейд:
-145.77 EUR
Общая прибыль:
142.93 EUR (5 776 pips)
Общий убыток:
-282.69 EUR (8 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (142.93 EUR)
Макс. прибыль в серии:
142.93 EUR (49)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
3.97%
Макс. загрузка депозита:
12.28%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
1 (1.96%)
Коротких трейдов:
50 (98.04%)
Профит фактор:
0.51
Мат. ожидание:
-2.74 EUR
Средняя прибыль:
2.92 EUR
Средний убыток:
-141.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-278.93 EUR)
Макс. убыток в серии:
-278.93 EUR (2)
Прирост в месяц:
-4.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.76 EUR
Максимальная:
278.93 EUR (82.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.84% (279.13 EUR)
По эквити:
26.61% (352.75 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-159
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.21 EUR
Худший трейд: -146 EUR
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +142.93 EUR
Макс. убыток в серии: -278.93 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
2
100%
51
96%
4%
0.50
-2.74
EUR
EUR
27%
1:500