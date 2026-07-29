- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
96 (97.95%)
亏损交易:
2 (2.04%)
最好交易:
11.21 EUR
最差交易:
-145.77 EUR
毛利:
196.03 EUR (12 048 pips)
毛利亏损:
-284.10 EUR (8 044 pips)
最大连续赢利:
49 (142.93 EUR)
最大连续盈利:
142.93 EUR (49)
夏普比率:
0.01
交易活动:
5.30%
最大入金加载:
12.28%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
78
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
-0.32
长期交易:
1 (1.02%)
短期交易:
97 (98.98%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.90 EUR
平均利润:
2.04 EUR
平均损失:
-142.05 EUR
最大连续失误:
2 (-278.93 EUR)
最大连续亏损:
-278.93 EUR (2)
每月增长:
-1.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
139.85 EUR
最大值:
279.02 EUR (82.27%)
相对跌幅:
结余:
20.84% (279.13 EUR)
净值:
26.61% (352.75 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-100
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.21 EUR
最差交易: -146 EUR
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +142.93 EUR
最大连续亏损: -278.93 EUR
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订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
2
100%
98
97%
5%
0.69
-0.90
EUR
EUR
27%
1:500