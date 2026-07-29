- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
346 (85.85%)
Убыточных трейдов:
57 (14.14%)
Лучший трейд:
110.32 USD
Худший трейд:
-72.65 USD
Общая прибыль:
1 260.88 USD (60 475 pips)
Общий убыток:
-643.75 USD (21 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (64.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
127.93 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.52%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
209
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
377 (93.55%)
Коротких трейдов:
26 (6.45%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
3.64 USD
Средний убыток:
-11.29 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-9.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.25 USD (3)
Прирост в месяц:
3.34%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.99 USD
Максимальная:
166.66 USD (1.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.85% (162.22 USD)
По эквити:
5.74% (1 098.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.r
|150
|XAUUSD.r
|68
|EURGBP.r
|66
|USDJPY.r
|51
|EURJPY.r
|32
|GBPCAD.r
|23
|GBPJPY.r
|5
|NZDCAD.r
|4
|AUDNZD.r
|3
|AUDUSD.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.r
|315
|XAUUSD.r
|103
|EURGBP.r
|52
|USDJPY.r
|75
|EURJPY.r
|32
|GBPCAD.r
|7
|GBPJPY.r
|28
|NZDCAD.r
|9
|AUDNZD.r
|7
|AUDUSD.r
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.r
|8.3K
|XAUUSD.r
|7.3K
|EURGBP.r
|4.2K
|USDJPY.r
|6.9K
|EURJPY.r
|5.3K
|GBPCAD.r
|1.2K
|GBPJPY.r
|3.5K
|NZDCAD.r
|1.3K
|AUDNZD.r
|1.3K
|AUDUSD.r
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +110.32 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +64.55 USD
Макс. убыток в серии: -9.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
3
95%
403
85%
100%
1.95
1.53
USD
USD
6%
1:500