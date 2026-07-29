- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
423
盈利交易:
362 (85.57%)
亏损交易:
61 (14.42%)
最好交易:
149.69 USD
最差交易:
-72.65 USD
毛利:
1 488.70 USD (63 009 pips)
毛利亏损:
-725.73 USD (21 650 pips)
最大连续赢利:
78 (64.55 USD)
最大连续盈利:
165.17 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
90.24%
最大入金加载:
2.52%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
140
平均持有时间:
13 小时
采收率:
4.58
长期交易:
391 (92.43%)
短期交易:
32 (7.57%)
利润因子:
2.05
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
4.11 USD
平均损失:
-11.90 USD
最大连续失误:
12 (-9.36 USD)
最大连续亏损:
-131.25 USD (3)
每月增长:
3.88%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
33.99 USD
最大值:
166.66 USD (1.54%)
相对跌幅:
结余:
0.85% (162.22 USD)
净值:
5.74% (1 098.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.r
|154
|XAUUSD.r
|72
|EURGBP.r
|66
|USDJPY.r
|62
|EURJPY.r
|32
|GBPCAD.r
|23
|GBPJPY.r
|6
|NZDCAD.r
|4
|AUDNZD.r
|3
|AUDUSD.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.r
|423
|XAUUSD.r
|114
|EURGBP.r
|52
|USDJPY.r
|86
|EURJPY.r
|32
|GBPCAD.r
|7
|GBPJPY.r
|33
|NZDCAD.r
|9
|AUDNZD.r
|7
|AUDUSD.r
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.r
|8.5K
|XAUUSD.r
|7.8K
|EURGBP.r
|4.2K
|USDJPY.r
|7.5K
|EURJPY.r
|5.3K
|GBPCAD.r
|1.2K
|GBPJPY.r
|4.3K
|NZDCAD.r
|1.3K
|AUDNZD.r
|1.3K
|AUDUSD.r
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.69 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +64.55 USD
最大连续亏损: -9.36 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
43K
USD
USD
3
95%
423
85%
90%
2.05
1.80
USD
USD
6%
1:500