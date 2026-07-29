- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
16 (26.22%)
Убыточных трейдов:
45 (73.77%)
Лучший трейд:
10.00 USD
Худший трейд:
-8.99 USD
Общая прибыль:
20.12 USD (9 622 pips)
Общий убыток:
-45.43 USD (47 555 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
4.75%
Макс. загрузка депозита:
23.01%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
36 (59.02%)
Коротких трейдов:
25 (40.98%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-0.41 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.65 USD (5)
Прирост в месяц:
-16.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.47 USD
Максимальная:
26.82 USD (3.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.72% (26.70 USD)
По эквити:
1.88% (1.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|28
|USDCHF+
|14
|XAUUSD+
|4
|GER40
|3
|BTCUSD
|3
|UK100
|2
|USOUSD
|2
|USDCAD+
|2
|GBPCHF+
|2
|JPM
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|-3
|USDCHF+
|-1
|XAUUSD+
|-8
|GER40
|-5
|BTCUSD
|-5
|UK100
|-4
|USOUSD
|0
|USDCAD+
|-1
|GBPCHF+
|0
|JPM
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|-172
|USDCHF+
|2
|XAUUSD+
|-756
|GER40
|-280
|BTCUSD
|-34K
|UK100
|-2.8K
|USOUSD
|49
|USDCAD+
|-107
|GBPCHF+
|2
|JPM
|14
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.00 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1.24 USD
Макс. убыток в серии: -2.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
Welcome to Kral Invest Signal.
Trading Strategy & Risk Management:
• Pair: EURUSD exclusively.
• Trading Session: Executed strictly during the London Session open.
• Risk Management: Fixed risk per trade (0.3% Max Risk).
• No dangerous methods: NO Martingale, NO Grid, NO Averaging Down. Every trade has a fixed Stop Loss and Take Profit.
Recommendations for Subscribers:
• Minimum Recommended Balance: $500 - $1,000
• Leverage: 1:100 or higher
• Slippage Control: Use a VPS close to Vantage servers for optimal execution.
Strict discipline and long-term capital preservation are the core principles of this system.
Trading Strategy & Risk Management:
• Pair: EURUSD exclusively.
• Trading Session: Executed strictly during the London Session open.
• Risk Management: Fixed risk per trade (0.3% Max Risk).
• No dangerous methods: NO Martingale, NO Grid, NO Averaging Down. Every trade has a fixed Stop Loss and Take Profit.
Recommendations for Subscribers:
• Minimum Recommended Balance: $500 - $1,000
• Leverage: 1:100 or higher
• Slippage Control: Use a VPS close to Vantage servers for optimal execution.
Strict discipline and long-term capital preservation are the core principles of this system.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
-26%
0
0
USD
USD
59
USD
USD
16
21%
61
26%
5%
0.44
-0.41
USD
USD
27%
1:500