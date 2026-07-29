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Сигналы / MetaTrader 5 / Kral Invest
Emre Kilic

Kral Invest

Emre Kilic
Emre Kilic

Emre Kilic

0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2026 -26%
VantageMarkets-Live 8
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
16 (26.22%)
Убыточных трейдов:
45 (73.77%)
Лучший трейд:
10.00 USD
Худший трейд:
-8.99 USD
Общая прибыль:
20.12 USD (9 622 pips)
Общий убыток:
-45.43 USD (47 555 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
4.75%
Макс. загрузка депозита:
23.01%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
36 (59.02%)
Коротких трейдов:
25 (40.98%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-0.41 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.65 USD (5)
Прирост в месяц:
-16.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.47 USD
Максимальная:
26.82 USD (3.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.72% (26.70 USD)
По эквити:
1.88% (1.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 28
USDCHF+ 14
XAUUSD+ 4
GER40 3
BTCUSD 3
UK100 2
USOUSD 2
USDCAD+ 2
GBPCHF+ 2
JPM 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ -3
USDCHF+ -1
XAUUSD+ -8
GER40 -5
BTCUSD -5
UK100 -4
USOUSD 0
USDCAD+ -1
GBPCHF+ 0
JPM 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ -172
USDCHF+ 2
XAUUSD+ -756
GER40 -280
BTCUSD -34K
UK100 -2.8K
USOUSD 49
USDCAD+ -107
GBPCHF+ 2
JPM 14
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.00 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1.24 USD
Макс. убыток в серии: -2.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
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Welcome to Kral Invest Signal.

Trading Strategy & Risk Management:
• Pair: EURUSD exclusively.
• Trading Session: Executed strictly during the London Session open.
• Risk Management: Fixed risk per trade (0.3% Max Risk).
• No dangerous methods: NO Martingale, NO Grid, NO Averaging Down. Every trade has a fixed Stop Loss and Take Profit.

Recommendations for Subscribers:
• Minimum Recommended Balance: $500 - $1,000
• Leverage: 1:100 or higher
• Slippage Control: Use a VPS close to Vantage servers for optimal execution.

Strict discipline and long-term capital preservation are the core principles of this system.
Нет отзывов
2026.08.04 12:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 10:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 15:13
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 6.8% of days out of the 103 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 15:13
80% of trades performed within 4 days. This comprises 3.88% of days out of the 103 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kral Invest
33 USD в месяц
-26%
0
0
USD
59
USD
16
21%
61
26%
5%
0.44
-0.41
USD
27%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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