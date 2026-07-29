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Sojitra Rekhaben Rajeshbhai

BTC Master EA

Sojitra Rekhaben Rajeshbhai
Sojitra Rekhaben Rajeshbhai

Sojitra Rekhaben Rajeshbhai

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
STARTRADERFinancial-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
34 (61.81%)
Убыточных трейдов:
21 (38.18%)
Лучший трейд:
28.41 USD
Худший трейд:
-26.68 USD
Общая прибыль:
157.48 USD (487 769 pips)
Общий убыток:
-222.48 USD (645 888 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (14.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.14 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
25.35%
Макс. загрузка депозита:
0.30%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
31 (56.36%)
Коротких трейдов:
24 (43.64%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-1.18 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-10.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-38.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.28 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.42%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.80 USD
Максимальная:
109.89 USD (7.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.06% (109.83 USD)
По эквити:
0.93% (24.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -65
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -158K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.41 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.04 USD
Макс. убыток в серии: -38.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.31 02:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BTC Master EA
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
2.6K
USD
3
89%
55
61%
25%
0.70
-1.18
USD
6%
1:500
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