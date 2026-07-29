- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
34 (61.81%)
Убыточных трейдов:
21 (38.18%)
Лучший трейд:
28.41 USD
Худший трейд:
-26.68 USD
Общая прибыль:
157.48 USD (487 769 pips)
Общий убыток:
-222.48 USD (645 888 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (14.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.14 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
25.35%
Макс. загрузка депозита:
0.30%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
31 (56.36%)
Коротких трейдов:
24 (43.64%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-1.18 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-10.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-38.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.28 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.42%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.80 USD
Максимальная:
109.89 USD (7.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.06% (109.83 USD)
По эквити:
0.93% (24.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-65
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-158K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.41 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.04 USD
Макс. убыток в серии: -38.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
3
89%
55
61%
25%
0.70
-1.18
USD
USD
6%
1:500