- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
35 (59.32%)
亏损交易:
24 (40.68%)
最好交易:
28.41 USD
最差交易:
-26.68 USD
毛利:
169.42 USD (507 667 pips)
毛利亏损:
-271.63 USD (727 488 pips)
最大连续赢利:
5 (14.04 USD)
最大连续盈利:
46.14 USD (3)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
28.42%
最大入金加载:
0.30%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.67
长期交易:
32 (54.24%)
短期交易:
27 (45.76%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-1.73 USD
平均利润:
4.84 USD
平均损失:
-11.32 USD
最大连续失误:
6 (-38.28 USD)
最大连续亏损:
-48.97 USD (3)
每月增长:
-4.79%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
114.15 USD
最大值:
152.24 USD (9.90%)
相对跌幅:
结余:
7.57% (152.18 USD)
净值:
0.93% (24.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-102
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-220K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.41 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +14.04 USD
最大连续亏损: -38.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
4
89%
59
59%
28%
0.62
-1.73
USD
USD
8%
1:500