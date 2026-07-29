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Сигналы / MetaTrader 4 / LONDOIRENG77
Steven

LONDOIRENG77

Steven
Steven

Steven

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 77 USD в месяц
прирост с 2026 45%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
25 (41.66%)
Убыточных трейдов:
35 (58.33%)
Лучший трейд:
474.00 USD
Худший трейд:
-99.05 USD
Общая прибыль:
1 722.81 USD (64 325 pips)
Общий убыток:
-605.77 USD (28 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (242.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
699.10 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
48.86%
Макс. загрузка депозита:
15.78%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
39 (65.00%)
Коротких трейдов:
21 (35.00%)
Профит фактор:
2.84
Мат. ожидание:
18.62 USD
Средняя прибыль:
68.91 USD
Средний убыток:
-17.31 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-221.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.16 USD (15)
Прирост в месяц:
44.68%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.06 USD
Максимальная:
221.16 USD (7.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.87% (221.16 USD)
По эквити:
3.61% (104.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 45
AUDUSD 3
NZDUSD 2
NQ100.R 2
USDCAD 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
AUDUSD -19
NZDUSD 4
NQ100.R 21
USDCAD 0
CADJPY -5
GBPJPY -4
EURJPY -4
USDCHF 5
EURUSD -9
GBPUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
AUDUSD -388
NZDUSD 313
NQ100.R 11K
USDCAD 63
CADJPY -378
GBPJPY -658
EURJPY -564
USDCHF 432
EURUSD -158
GBPUSD -53
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +474.00 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +242.82 USD
Макс. убыток в серии: -221.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 7
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
еще 330...
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Hello guys!

Welcome to my copytrade account.

I am just a support and resistance trader. 

Low risk and consistency are my priority.


Best regards,
KingCuan77
Нет отзывов
2026.08.06 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 20:15
Share of trading days is too low
2026.07.29 20:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 19:14
Share of trading days is too low
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 18:14
Share of trading days is too low
2026.07.29 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 17:14
Share of trading days is too low
2026.07.29 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 08:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 08:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 08:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 08:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 08:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LONDOIRENG77
77 USD в месяц
45%
0
0
USD
3.6K
USD
2
0%
60
41%
49%
2.84
18.62
USD
8%
1:200
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