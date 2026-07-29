- Прирост
- Баланс
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- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
25 (41.66%)
Убыточных трейдов:
35 (58.33%)
Лучший трейд:
474.00 USD
Худший трейд:
-99.05 USD
Общая прибыль:
1 722.81 USD (64 325 pips)
Общий убыток:
-605.77 USD (28 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (242.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
699.10 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
48.86%
Макс. загрузка депозита:
15.78%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
39 (65.00%)
Коротких трейдов:
21 (35.00%)
Профит фактор:
2.84
Мат. ожидание:
18.62 USD
Средняя прибыль:
68.91 USD
Средний убыток:
-17.31 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-221.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.16 USD (15)
Прирост в месяц:
44.68%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.06 USD
Максимальная:
221.16 USD (7.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.87% (221.16 USD)
По эквити:
3.61% (104.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|NQ100.R
|2
|USDCAD
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDUSD
|-19
|NZDUSD
|4
|NQ100.R
|21
|USDCAD
|0
|CADJPY
|-5
|GBPJPY
|-4
|EURJPY
|-4
|USDCHF
|5
|EURUSD
|-9
|GBPUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|-388
|NZDUSD
|313
|NQ100.R
|11K
|USDCAD
|63
|CADJPY
|-378
|GBPJPY
|-658
|EURJPY
|-564
|USDCHF
|432
|EURUSD
|-158
|GBPUSD
|-53
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +474.00 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +242.82 USD
Макс. убыток в серии: -221.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 7
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
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Hello guys!
Welcome to my copytrade account.
I am just a support and resistance trader.
Low risk and consistency are my priority.
Best regards,
KingCuan77
Welcome to my copytrade account.
I am just a support and resistance trader.
Low risk and consistency are my priority.
Best regards,
KingCuan77
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
77 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
2
0%
60
41%
49%
2.84
18.62
USD
USD
8%
1:200