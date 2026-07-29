- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
242
Прибыльных трейдов:
150 (61.98%)
Убыточных трейдов:
92 (38.02%)
Лучший трейд:
5.52 USD
Худший трейд:
-6.82 USD
Общая прибыль:
84.13 USD (12 122 pips)
Общий убыток:
-153.96 USD (20 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (7.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.98 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
73.53%
Макс. загрузка депозита:
45.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
148
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.85
Длинных трейдов:
94 (38.84%)
Коротких трейдов:
148 (61.16%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
0.56 USD
Средний убыток:
-1.67 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-28.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.47 USD (10)
Прирост в месяц:
-46.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.28 USD
Максимальная:
82.05 USD (50.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.76% (82.21 USD)
По эквити:
38.68% (51.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|40
|GBPNZD
|39
|EURCHF
|36
|EURGBP
|21
|CHFJPY
|19
|EURJPY
|18
|USDCAD
|17
|USDJPY
|14
|AUDNZD
|13
|GBPCHF
|7
|EURAUD
|7
|EURCAD
|6
|GBPAUD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-11
|GBPNZD
|-17
|EURCHF
|0
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|-30
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-5
|USDJPY
|3
|AUDNZD
|-2
|GBPCHF
|5
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|-3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-753
|GBPNZD
|-2.4K
|EURCHF
|226
|EURGBP
|312
|CHFJPY
|-4.4K
|EURJPY
|-2.1K
|USDCAD
|-479
|USDJPY
|774
|AUDNZD
|-129
|GBPCHF
|359
|EURAUD
|201
|EURCAD
|297
|GBPAUD
|-311
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.52 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +7.69 USD
Макс. убыток в серии: -28.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.40 × 5
max drawdown is 20%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-47%
0
0
USD
USD
80
USD
USD
2
100%
242
61%
74%
0.54
-0.29
USD
USD
51%
1:500