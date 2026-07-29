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Сигналы / MetaTrader 5 / BAX muz
Murat Karabacak

BAX muz

Murat Karabacak
Murat Karabacak

Murat Karabacak

1 (1)
Instagram: blueactionx
Twitter: BlueActionX
Facebook: Blue Action X
5 сигналов 2 комментария
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -47%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
242
Прибыльных трейдов:
150 (61.98%)
Убыточных трейдов:
92 (38.02%)
Лучший трейд:
5.52 USD
Худший трейд:
-6.82 USD
Общая прибыль:
84.13 USD (12 122 pips)
Общий убыток:
-153.96 USD (20 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (7.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.98 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
73.53%
Макс. загрузка депозита:
45.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
148
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.85
Длинных трейдов:
94 (38.84%)
Коротких трейдов:
148 (61.16%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
0.56 USD
Средний убыток:
-1.67 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-28.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.47 USD (10)
Прирост в месяц:
-46.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.28 USD
Максимальная:
82.05 USD (50.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.76% (82.21 USD)
По эквити:
38.68% (51.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 40
GBPNZD 39
EURCHF 36
EURGBP 21
CHFJPY 19
EURJPY 18
USDCAD 17
USDJPY 14
AUDNZD 13
GBPCHF 7
EURAUD 7
EURCAD 6
GBPAUD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -11
GBPNZD -17
EURCHF 0
EURGBP 3
CHFJPY -30
EURJPY -16
USDCAD -5
USDJPY 3
AUDNZD -2
GBPCHF 5
EURAUD 1
EURCAD 1
GBPAUD -3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -753
GBPNZD -2.4K
EURCHF 226
EURGBP 312
CHFJPY -4.4K
EURJPY -2.1K
USDCAD -479
USDJPY 774
AUDNZD -129
GBPCHF 359
EURAUD 201
EURCAD 297
GBPAUD -311
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.52 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +7.69 USD
Макс. убыток в серии: -28.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.40 × 5
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max drawdown is 20%
Нет отзывов
2026.08.10 23:23
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 01:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 12:12
Share of trading days is too low
2026.07.29 12:12
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 07:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 07:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 07:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 07:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 07:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BAX muz
30 USD в месяц
-47%
0
0
USD
80
USD
2
100%
242
61%
74%
0.54
-0.29
USD
51%
1:500
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