- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
38 (70.37%)
Убыточных трейдов:
16 (29.63%)
Лучший трейд:
78.40 USD
Худший трейд:
-16.40 USD
Общая прибыль:
283.38 USD (13 198 pips)
Общий убыток:
-134.10 USD (13 323 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (86.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.19 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
6.46%
Макс. загрузка депозита:
65.62%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
27 (50.00%)
Коротких трейдов:
27 (50.00%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
2.76 USD
Средняя прибыль:
7.46 USD
Средний убыток:
-8.38 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-41.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.21 USD (4)
Прирост в месяц:
42.57%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.65 USD
Максимальная:
51.25 USD (13.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.66% (51.25 USD)
По эквити:
23.77% (77.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|149
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-123
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +78.40 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +86.91 USD
Макс. убыток в серии: -41.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
2
57%
54
70%
6%
2.11
2.76
USD
USD
24%
1:500