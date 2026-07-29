- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
100 (74.07%)
Убыточных трейдов:
35 (25.93%)
Лучший трейд:
12.88 USD
Худший трейд:
-10.43 USD
Общая прибыль:
267.10 USD (27 163 pips)
Общий убыток:
-81.52 USD (7 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (24.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.68 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
14.89%
Макс. загрузка депозита:
10.75%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
12.28
Длинных трейдов:
62 (45.93%)
Коротких трейдов:
73 (54.07%)
Профит фактор:
3.28
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
2.67 USD
Средний убыток:
-2.33 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.06 USD (2)
Прирост в месяц:
18.56%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
15.11 USD (1.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.42% (15.16 USD)
По эквити:
13.02% (139.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|186
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.88 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.68 USD
Макс. убыток в серии: -10.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
99%
135
74%
15%
3.27
1.37
USD
USD
13%
1:100