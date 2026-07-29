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Сигналы / MetaTrader 5 / EA GOLD FAST 4 LK
Suratmin Elim

EA GOLD FAST 4 LK

Suratmin Elim
Suratmin Elim

Suratmin Elim

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 19%
Monex-Live 2
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
100 (74.07%)
Убыточных трейдов:
35 (25.93%)
Лучший трейд:
12.88 USD
Худший трейд:
-10.43 USD
Общая прибыль:
267.10 USD (27 163 pips)
Общий убыток:
-81.52 USD (7 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (24.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.68 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
14.89%
Макс. загрузка депозита:
10.75%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
12.28
Длинных трейдов:
62 (45.93%)
Коротких трейдов:
73 (54.07%)
Профит фактор:
3.28
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
2.67 USD
Средний убыток:
-2.33 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.06 USD (2)
Прирост в месяц:
18.56%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
15.11 USD (1.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.42% (15.16 USD)
По эквити:
13.02% (139.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 186
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.88 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.68 USD
Макс. убыток в серии: -10.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

gbptech
Нет отзывов
2026.07.29 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA GOLD FAST 4 LK
50 USD в месяц
19%
0
0
USD
1.2K
USD
3
99%
135
74%
15%
3.27
1.37
USD
13%
1:100
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