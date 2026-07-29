- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
144
盈利交易:
106 (73.61%)
亏损交易:
38 (26.39%)
最好交易:
22.59 USD
最差交易:
-13.79 USD
毛利:
312.91 USD (31 771 pips)
毛利亏损:
-103.17 USD (9 390 pips)
最大连续赢利:
12 (24.68 USD)
最大连续盈利:
37.24 USD (3)
夏普比率:
0.40
交易活动:
16.09%
最大入金加载:
10.75%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
10.96
长期交易:
69 (47.92%)
短期交易:
75 (52.08%)
利润因子:
3.03
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
2.95 USD
平均损失:
-2.71 USD
最大连续失误:
3 (-10.46 USD)
最大连续亏损:
-19.03 USD (2)
每月增长:
20.97%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
19.13 USD (1.56%)
相对跌幅:
结余:
1.56% (19.13 USD)
净值:
13.02% (139.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|210
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.59 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +24.68 USD
最大连续亏损: -10.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
99%
144
73%
16%
3.03
1.46
USD
USD
13%
1:100