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Сигналы / MetaTrader 4 / Klien 227
Muhammad Hanapi

Klien 227

Muhammad Hanapi
Muhammad Hanapi

Muhammad Hanapi

Day Trader | Forex & Gold | Trader Nusantara TRADE SYSTEM | Trading Signal | Expert Advisor | 📈 Charts Life & Freedom
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 19%
SalmaMarkets-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
21 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
253.15 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
2 804.00 USD (56 070 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
21 (2 804.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 804.00 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
2.34
Торговая активность:
60.36%
Макс. загрузка депозита:
11.58%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
17 (80.95%)
Коротких трейдов:
4 (19.05%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
133.52 USD
Средняя прибыль:
133.52 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
18.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
10.11% (1 578.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 56K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +253.15 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +2 804.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
Capital.ComBah-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
VantageInternational-Live 10
2.43 × 14
еще 16...
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Нет отзывов
2026.08.04 14:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2026.08.03 01:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 00:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 04:17
Share of trading days is too low
2026.07.30 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 05:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 05:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 05:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Klien 227
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
18K
USD
2
100%
21
100%
60%
n/a
133.52
USD
10%
1:200
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