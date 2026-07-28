- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
644
Прибыльных трейдов:
513 (79.65%)
Убыточных трейдов:
131 (20.34%)
Лучший трейд:
97.02 USD
Худший трейд:
-71.42 USD
Общая прибыль:
2 056.87 USD (1 005 659 pips)
Общий убыток:
-1 189.15 USD (100 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (75.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.08 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
92.72%
Макс. загрузка депозита:
2.16%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.90
Длинных трейдов:
486 (75.47%)
Коротких трейдов:
158 (24.53%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-9.08 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-140.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.19 USD (9)
Прирост в месяц:
8.88%
Годовой прогноз:
107.70%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.78 USD
Максимальная:
176.92 USD (10.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.85% (39.70 USD)
По эквити:
7.37% (536.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|436
|EURUSD.std
|170
|US100.fpmt
|18
|USDCAD.std
|7
|WTI.fpmt
|6
|XAGUSD.std
|2
|US30.fpmt
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.std
|674
|EURUSD.std
|120
|US100.fpmt
|31
|USDCAD.std
|-5
|WTI.fpmt
|48
|XAGUSD.std
|15
|US30.fpmt
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.std
|64K
|EURUSD.std
|2.7K
|US100.fpmt
|26K
|USDCAD.std
|-73
|WTI.fpmt
|4.8K
|XAGUSD.std
|154
|US30.fpmt
|437
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +97.02 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +75.56 USD
Макс. убыток в серии: -140.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
MIX and DIVERSE of Strategies....
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
8
88%
644
79%
93%
1.72
1.35
USD
USD
7%
1:500