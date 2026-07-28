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Сигналы / MetaTrader 5 / MGFUND
Algoritmic Capital, Ltd.

MGFUND

Algoritmic Capital, Ltd.
Algoritmic Capital, Ltd.

Algoritmic Capital, Ltd.

4.4 (20)
Algoritmic Capital - поставщик финансовых услуг, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и образовательных услугах для активных трейдеров.
6 продуктов 12 сигналов 5 комментариев
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 41%
FPMTrading-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
644
Прибыльных трейдов:
513 (79.65%)
Убыточных трейдов:
131 (20.34%)
Лучший трейд:
97.02 USD
Худший трейд:
-71.42 USD
Общая прибыль:
2 056.87 USD (1 005 659 pips)
Общий убыток:
-1 189.15 USD (100 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (75.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.08 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
92.72%
Макс. загрузка депозита:
2.16%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.90
Длинных трейдов:
486 (75.47%)
Коротких трейдов:
158 (24.53%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-9.08 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-140.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.19 USD (9)
Прирост в месяц:
8.88%
Годовой прогноз:
107.70%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.78 USD
Максимальная:
176.92 USD (10.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.85% (39.70 USD)
По эквити:
7.37% (536.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.std 436
EURUSD.std 170
US100.fpmt 18
USDCAD.std 7
WTI.fpmt 6
XAGUSD.std 2
US30.fpmt 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.std 674
EURUSD.std 120
US100.fpmt 31
USDCAD.std -5
WTI.fpmt 48
XAGUSD.std 15
US30.fpmt 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.std 64K
EURUSD.std 2.7K
US100.fpmt 26K
USDCAD.std -73
WTI.fpmt 4.8K
XAGUSD.std 154
US30.fpmt 437
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +97.02 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +75.56 USD
Макс. убыток в серии: -140.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MIX and DIVERSE of Strategies.... 
Нет отзывов
2026.08.06 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MGFUND
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
7.4K
USD
8
88%
644
79%
93%
1.72
1.35
USD
7%
1:500
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