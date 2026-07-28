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Сигналы / MetaTrader 5 / Quantum AA Gravity
Quoc Khanh Tran

Quantum AA Gravity

Quoc Khanh Tran
Quoc Khanh Tran

Quoc Khanh Tran

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -12%
PepperstoneBS-MT5-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
44 (64.70%)
Убыточных трейдов:
24 (35.29%)
Лучший трейд:
23.83 USD
Худший трейд:
-83.62 USD
Общая прибыль:
257.22 USD (15 576 pips)
Общий убыток:
-376.60 USD (18 903 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (42.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.54 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
14.97%
Макс. загрузка депозита:
8.68%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
64 (94.12%)
Коротких трейдов:
4 (5.88%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-1.76 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-15.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-96.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.48 USD (4)
Прирост в месяц:
-11.94%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.38 USD
Максимальная:
188.44 USD (17.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.63% (188.44 USD)
По эквити:
16.58% (155.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -119
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.83 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +42.53 USD
Макс. убыток в серии: -96.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PepperstoneBS-MT5-Live01
1.91 × 11
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Нет отзывов
2026.08.05 05:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 20:07
Share of trading days is too low
2026.07.28 20:07
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 19:06
Share of trading days is too low
2026.07.28 19:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 15:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 15:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 15:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.28 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quantum AA Gravity
50 USD в месяц
-12%
0
0
USD
881
USD
2
94%
68
64%
15%
0.68
-1.76
USD
18%
1:500
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