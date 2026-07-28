- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
44 (64.70%)
Убыточных трейдов:
24 (35.29%)
Лучший трейд:
23.83 USD
Худший трейд:
-83.62 USD
Общая прибыль:
257.22 USD (15 576 pips)
Общий убыток:
-376.60 USD (18 903 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (42.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.54 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
14.97%
Макс. загрузка депозита:
8.68%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
64 (94.12%)
Коротких трейдов:
4 (5.88%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-1.76 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-15.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-96.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.48 USD (4)
Прирост в месяц:
-11.94%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.38 USD
Максимальная:
188.44 USD (17.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.63% (188.44 USD)
По эквити:
16.58% (155.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-119
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.83 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +42.53 USD
Макс. убыток в серии: -96.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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PepperstoneBS-MT5-Live01
|1.91 × 11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
881
USD
USD
2
94%
68
64%
15%
0.68
-1.76
USD
USD
18%
1:500