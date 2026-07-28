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Quoc Khanh Tran

Quantum AA Gravity

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68
盈利交易:
44 (64.70%)
亏损交易:
24 (35.29%)
最好交易:
23.83 USD
最差交易:
-83.62 USD
毛利:
257.22 USD (15 576 pips)
毛利亏损:
-376.60 USD (18 903 pips)
最大连续赢利:
7 (42.53 USD)
最大连续盈利:
54.54 USD (4)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
10.06%
最大入金加载:
8.68%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
-0.63
长期交易:
64 (94.12%)
短期交易:
4 (5.88%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-1.76 USD
平均利润:
5.85 USD
平均损失:
-15.69 USD
最大连续失误:
4 (-96.48 USD)
最大连续亏损:
-96.48 USD (4)
每月增长:
-11.94%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
119.38 USD
最大值:
188.44 USD (17.63%)
相对跌幅:
结余:
17.63% (188.44 USD)
净值:
16.58% (155.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -119
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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最好交易: +23.83 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneBS-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.12 06:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.05 05:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 20:07
Share of trading days is too low
2026.07.28 20:07
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 19:06
Share of trading days is too low
2026.07.28 19:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 15:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 15:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 15:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.28 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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