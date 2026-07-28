- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
44 (64.70%)
亏损交易:
24 (35.29%)
最好交易:
23.83 USD
最差交易:
-83.62 USD
毛利:
257.22 USD (15 576 pips)
毛利亏损:
-376.60 USD (18 903 pips)
最大连续赢利:
7 (42.53 USD)
最大连续盈利:
54.54 USD (4)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
10.06%
最大入金加载:
8.68%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
-0.63
长期交易:
64 (94.12%)
短期交易:
4 (5.88%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-1.76 USD
平均利润:
5.85 USD
平均损失:
-15.69 USD
最大连续失误:
4 (-96.48 USD)
最大连续亏损:
-96.48 USD (4)
每月增长:
-11.94%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
119.38 USD
最大值:
188.44 USD (17.63%)
相对跌幅:
结余:
17.63% (188.44 USD)
净值:
16.58% (155.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-119
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.83 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +42.53 USD
最大连续亏损: -96.48 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-12%
0
0
USD
USD
881
USD
USD
2
94%
68
64%
10%
0.68
-1.76
USD
USD
18%
1:500