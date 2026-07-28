- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
38 (97.43%)
Убыточных трейдов:
1 (2.56%)
Лучший трейд:
38.68 USD
Худший трейд:
-40.88 USD
Общая прибыль:
133.28 USD (3 350 pips)
Общий убыток:
-40.88 USD (1 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (106.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.07 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
2.02%
Макс. загрузка депозита:
18.99%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
2.26
Длинных трейдов:
23 (58.97%)
Коротких трейдов:
16 (41.03%)
Профит фактор:
3.26
Мат. ожидание:
2.37 USD
Средняя прибыль:
3.51 USD
Средний убыток:
-40.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-40.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.88 USD (1)
Прирост в месяц:
15.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
40.88 USD (13.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.35% (40.88 USD)
По эквити:
22.73% (101.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD!
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD!
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD!
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.68 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +106.07 USD
Макс. убыток в серии: -40.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ExclusiveMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
one shot
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
468
USD
USD
7
0%
39
97%
2%
3.26
2.37
USD
USD
23%
1:500