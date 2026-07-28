- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
40 (95.23%)
亏损交易:
2 (4.76%)
最好交易:
44.20 USD
最差交易:
-49.75 USD
毛利:
181.48 USD (4 534 pips)
毛利亏损:
-90.63 USD (2 016 pips)
最大连续赢利:
27 (106.07 USD)
最大连续盈利:
106.07 USD (27)
夏普比率:
0.22
交易活动:
2.02%
最大入金加载:
35.28%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
1.83
长期交易:
24 (57.14%)
短期交易:
18 (42.86%)
利润因子:
2.00
预期回报:
2.16 USD
平均利润:
4.54 USD
平均损失:
-45.32 USD
最大连续失误:
1 (-49.75 USD)
最大连续亏损:
-49.75 USD (1)
每月增长:
14.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
49.75 USD (14.61%)
相对跌幅:
结余:
9.64% (49.75 USD)
净值:
52.25% (246.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD!
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD!
|91
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD!
|2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.20 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +106.07 USD
最大连续亏损: -49.75 USD
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无数据
one shot
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
466
USD
USD
7
0%
42
95%
2%
2.00
2.16
USD
USD
52%
1:500