- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
652
Прибыльных трейдов:
572 (87.73%)
Убыточных трейдов:
80 (12.27%)
Лучший трейд:
24.28 USD
Худший трейд:
-19.54 USD
Общая прибыль:
1 404.03 USD (108 926 pips)
Общий убыток:
-1 007.49 USD (78 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (118.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.27 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
8.01%
Макс. загрузка депозита:
3.38%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
141
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
3.94
Длинных трейдов:
341 (52.30%)
Коротких трейдов:
311 (47.70%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
2.45 USD
Средний убыток:
-12.59 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-40.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.56 USD (3)
Прирост в месяц:
11.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
100.62 USD (4.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.33% (100.72 USD)
По эквити:
0.98% (22.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|652
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|397
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.28 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +118.27 USD
Макс. убыток в серии: -40.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
7
100%
652
87%
8%
1.39
0.61
USD
USD
4%
1:500