- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
692
盈利交易:
611 (88.29%)
亏损交易:
81 (11.71%)
最好交易:
24.28 USD
最差交易:
-19.54 USD
毛利:
1 494.69 USD (115 507 pips)
毛利亏损:
-1 021.76 USD (78 722 pips)
最大连续赢利:
44 (118.27 USD)
最大连续盈利:
118.27 USD (44)
夏普比率:
0.14
交易活动:
8.01%
最大入金加载:
3.38%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
113
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
4.70
长期交易:
366 (52.89%)
短期交易:
326 (47.11%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-12.61 USD
最大连续失误:
3 (-40.56 USD)
最大连续亏损:
-40.56 USD (3)
每月增长:
16.99%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
100.62 USD (4.33%)
相对跌幅:
结余:
4.33% (100.72 USD)
净值:
0.98% (22.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|692
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|473
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.28 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +118.27 USD
最大连续亏损: -40.56 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
24%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
7
99%
692
88%
8%
1.46
0.68
USD
USD
4%
1:500