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Сигналы / MetaTrader 5 / Smart Gold Hunter and Impulse Client01
Barbaros Bulent Kortarla

Smart Gold Hunter and Impulse Client01

Barbaros Bulent Kortarla
Barbaros Bulent Kortarla

Barbaros Bulent Kortarla

4.6 (151)
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4 продукта 5 сигналов
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 74%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
456
Прибыльных трейдов:
389 (85.30%)
Убыточных трейдов:
67 (14.69%)
Лучший трейд:
8.53 USD
Худший трейд:
-13.87 USD
Общая прибыль:
714.04 USD (72 850 pips)
Общий убыток:
-565.49 USD (56 725 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (59.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.33 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
8.13%
Макс. загрузка депозита:
10.92%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
228 (50.00%)
Коротких трейдов:
228 (50.00%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
1.84 USD
Средний убыток:
-8.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.20 USD (4)
Прирост в месяц:
23.32%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.05 USD
Максимальная:
61.70 USD (15.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.80% (36.74 USD)
По эквити:
3.14% (11.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 455
NAS100+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 151
NAS100+ -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 19K
NAS100+ -2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.53 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +59.33 USD
Макс. убыток в серии: -28.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 12:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 07:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 02:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 16:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smart Gold Hunter and Impulse Client01
999 USD в месяц
74%
0
0
USD
349
USD
9
99%
456
85%
8%
1.26
0.33
USD
17%
1:500
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