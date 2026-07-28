- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
456
Прибыльных трейдов:
389 (85.30%)
Убыточных трейдов:
67 (14.69%)
Лучший трейд:
8.53 USD
Худший трейд:
-13.87 USD
Общая прибыль:
714.04 USD (72 850 pips)
Общий убыток:
-565.49 USD (56 725 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (59.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.33 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
8.13%
Макс. загрузка депозита:
10.92%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
228 (50.00%)
Коротких трейдов:
228 (50.00%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
1.84 USD
Средний убыток:
-8.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.20 USD (4)
Прирост в месяц:
23.32%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.05 USD
Максимальная:
61.70 USD (15.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.80% (36.74 USD)
По эквити:
3.14% (11.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|455
|NAS100+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|151
|NAS100+
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|19K
|NAS100+
|-2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.53 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +59.33 USD
Макс. убыток в серии: -28.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
74%
0
0
USD
USD
349
USD
USD
9
99%
456
85%
8%
1.26
0.33
USD
USD
17%
1:500