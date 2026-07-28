- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
475
盈利交易:
408 (85.89%)
亏损交易:
67 (14.11%)
最好交易:
8.53 USD
最差交易:
-13.87 USD
毛利:
753.80 USD (76 871 pips)
毛利亏损:
-566.09 USD (56 725 pips)
最大连续赢利:
29 (59.33 USD)
最大连续盈利:
59.33 USD (29)
夏普比率:
0.11
交易活动:
8.13%
最大入金加载:
10.92%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
3.04
长期交易:
240 (50.53%)
短期交易:
235 (49.47%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
1.85 USD
平均损失:
-8.45 USD
最大连续失误:
4 (-28.20 USD)
最大连续亏损:
-28.20 USD (4)
每月增长:
48.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
18.05 USD
最大值:
61.70 USD (15.50%)
相对跌幅:
结余:
16.80% (36.74 USD)
净值:
3.14% (11.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|474
|NAS100+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|190
|NAS100+
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|23K
|NAS100+
|-2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.53 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +59.33 USD
最大连续亏损: -28.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
94%
0
0
USD
USD
390
USD
USD
9
99%
475
85%
8%
1.33
0.40
USD
USD
17%
1:500