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Сигналы / MetaTrader 5 / Trabas 1
Alvianto Effendi

Trabas 1

Alvianto Effendi
Alvianto Effendi

Alvianto Effendi

Consistenly is key 5% per month
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
Upcomers-Server
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
19 (46.34%)
Убыточных трейдов:
22 (53.66%)
Лучший трейд:
1 071.11 USD
Худший трейд:
-777.00 USD
Общая прибыль:
13 563.80 USD (76 136 pips)
Общий убыток:
-10 584.42 USD (56 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (3 044.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 044.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
54.34%
Макс. загрузка депозита:
4.25%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
21 (51.22%)
Коротких трейдов:
20 (48.78%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
72.67 USD
Средняя прибыль:
713.88 USD
Средний убыток:
-481.11 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 977.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 977.77 USD (3)
Прирост в месяц:
3.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 048.38 USD
Максимальная:
1 986.03 USD (1.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.97% (1 984.98 USD)
По эквити:
0.38% (386.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 071.11 USD
Худший трейд: -777 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 044.18 USD
Макс. убыток в серии: -1 977.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Upcomers-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 14:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 09:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 09:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trabas 1
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
103K
USD
7
0%
41
46%
54%
1.28
72.67
USD
2%
1:100
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