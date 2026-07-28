- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
19 (46.34%)
Убыточных трейдов:
22 (53.66%)
Лучший трейд:
1 071.11 USD
Худший трейд:
-777.00 USD
Общая прибыль:
13 563.80 USD (76 136 pips)
Общий убыток:
-10 584.42 USD (56 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (3 044.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 044.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
54.34%
Макс. загрузка депозита:
4.25%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
21 (51.22%)
Коротких трейдов:
20 (48.78%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
72.67 USD
Средняя прибыль:
713.88 USD
Средний убыток:
-481.11 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 977.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 977.77 USD (3)
Прирост в месяц:
3.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 048.38 USD
Максимальная:
1 986.03 USD (1.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.97% (1 984.98 USD)
По эквити:
0.38% (386.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 071.11 USD
Худший трейд: -777 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 044.18 USD
Макс. убыток в серии: -1 977.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Upcomers-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
7
0%
41
46%
54%
1.28
72.67
USD
USD
2%
1:100