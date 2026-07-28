- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
21 (47.72%)
亏损交易:
23 (52.27%)
最好交易:
1 071.11 USD
最差交易:
-777.00 USD
毛利:
14 326.11 USD (81 376 pips)
毛利亏损:
-10 993.31 USD (59 264 pips)
最大连续赢利:
3 (3 044.18 USD)
最大连续盈利:
3 044.18 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
54.60%
最大入金加载:
7.19%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.68
长期交易:
24 (54.55%)
短期交易:
20 (45.45%)
利润因子:
1.30
预期回报:
75.75 USD
平均利润:
682.20 USD
平均损失:
-477.97 USD
最大连续失误:
3 (-1 977.77 USD)
最大连续亏损:
-1 977.77 USD (3)
每月增长:
3.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 048.38 USD
最大值:
1 986.03 USD (1.97%)
相对跌幅:
结余:
1.97% (1 984.98 USD)
净值:
0.62% (635.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 071.11 USD
最差交易: -777 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3 044.18 USD
最大连续亏损: -1 977.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Upcomers-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
7
0%
44
47%
55%
1.30
75.75
USD
USD
2%
1:100