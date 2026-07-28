- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
8 (47.05%)
Убыточных трейдов:
9 (52.94%)
Лучший трейд:
50.91 USD
Худший трейд:
-4.07 USD
Общая прибыль:
211.98 USD (5 944 pips)
Общий убыток:
-14.34 USD (301 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (211.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
211.98 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
98.72%
Макс. загрузка депозита:
2.47%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.78
Длинных трейдов:
7 (41.18%)
Коротких трейдов:
10 (58.82%)
Профит фактор:
14.78
Мат. ожидание:
11.63 USD
Средняя прибыль:
26.50 USD
Средний убыток:
-1.59 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-14.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.34 USD (9)
Прирост в месяц:
1.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.34 USD (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.13% (13.35 USD)
По эквити:
3.96% (403.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.c
|9
|GBPUSD.c
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.c
|176
|GBPUSD.c
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.c
|5.2K
|GBPUSD.c
|430
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.91 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +211.98 USD
Макс. убыток в серии: -14.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "xChief-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trading GBPUSD and EURUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
17
47%
99%
14.78
11.63
USD
USD
4%
1:400