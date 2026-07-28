- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
8 (33.33%)
亏损交易:
16 (66.67%)
最好交易:
50.91 USD
最差交易:
-4.07 USD
毛利:
211.98 USD (5 944 pips)
毛利亏损:
-21.53 USD (442 pips)
最大连续赢利:
8 (211.98 USD)
最大连续盈利:
211.98 USD (8)
夏普比率:
0.52
交易活动:
99.72%
最大入金加载:
2.96%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.85
长期交易:
7 (29.17%)
短期交易:
17 (70.83%)
利润因子:
9.85
预期回报:
7.94 USD
平均利润:
26.50 USD
平均损失:
-1.35 USD
最大连续失误:
16 (-21.53 USD)
最大连续亏损:
-21.53 USD (16)
每月增长:
1.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21.53 USD (0.21%)
相对跌幅:
结余:
0.13% (13.35 USD)
净值:
5.08% (517.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.c
|15
|EURUSD.c
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.c
|14
|EURUSD.c
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.c
|289
|EURUSD.c
|5.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.91 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +211.98 USD
最大连续亏损: -21.53 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
24
33%
100%
9.84
7.94
USD
USD
5%
1:400