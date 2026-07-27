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Сигналы / MetaTrader 5 / DalRoti Your Trading Buddy XAUUSD Gold
Vipul Vitthal Golecha

DalRoti Your Trading Buddy XAUUSD Gold

Vipul Vitthal Golecha
Vipul Vitthal Golecha

Vipul Vitthal Golecha

2 комментария
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 125 USD в месяц
прирост с 2026 11%
UpGlobalMarkets-Trade
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
165
Прибыльных трейдов:
124 (75.15%)
Убыточных трейдов:
41 (24.85%)
Лучший трейд:
818.16 USD
Худший трейд:
-2 126.00 USD
Общая прибыль:
18 230.82 USD (172 752 pips)
Общий убыток:
-14 939.64 USD (35 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (2 010.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 166.58 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
41.64%
Макс. загрузка депозита:
4.84%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
143
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
114 (69.09%)
Коротких трейдов:
51 (30.91%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
19.95 USD
Средняя прибыль:
147.02 USD
Средний убыток:
-364.38 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-572.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 849.90 USD (9)
Прирост в месяц:
10.97%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 401.62 USD
Максимальная:
4 101.75 USD (12.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.91% (4 101.75 USD)
По эквити:
6.15% (1 832.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 165
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 137K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +818.16 USD
Худший трейд: -2 126 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +2 010.58 USD
Макс. убыток в серии: -572.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UpGlobalMarkets-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

A fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor built around global trading session behaviour. The EA maps the Asian, European, American and Overlap sessions on your chart, tracks each session independently, and manages entries and exits without manual intervention.

Key features

  • Four configurable sessions with independent timings, colours and on-chart visuals
  • Automated position management with a four-stage partial profit system
  • Lock Profit engine that protects gains once a position matures
  • Fixed and trailing stop-loss modes, plus a broker-side hard stop as backstop
  • Risk-based or fixed lot sizing
  • Daily, weekly and monthly profit targets and loss limits with automatic pause and resume
  • Profit cooldown that steps the EA aside after a strong run
  • Live dashboard: time zone panel, virtual balance, period P&L and net breakdown by day, week and month
  • Cent-account aware, with automatic restart recovery so open trades stay tracked

For automation, visit traderstv.in

Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.


Нет отзывов
2026.08.05 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 03:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 19:59
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.27 19:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 19:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DalRoti Your Trading Buddy XAUUSD Gold
125 USD в месяц
11%
0
0
USD
34K
USD
3
97%
165
75%
42%
1.22
19.95
USD
13%
1:500
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