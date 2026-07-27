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Сигналы / MetaTrader 5 / SHARK CC
Xssfaxe Albwxshrbxta

SHARK CC

Xssfaxe Albwxshrbxta
Xssfaxe Albwxshrbxta

Xssfaxe Albwxshrbxta

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 23%
VantageMarkets-Live 8
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
847
Прибыльных трейдов:
623 (73.55%)
Убыточных трейдов:
224 (26.45%)
Лучший трейд:
113.44 USD
Худший трейд:
-52.60 USD
Общая прибыль:
2 245.27 USD (480 220 pips)
Общий убыток:
-1 297.04 USD (320 309 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (48.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
188.46 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
8.72%
Макс. загрузка депозита:
57.11%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
379
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
462 (54.55%)
Коротких трейдов:
385 (45.45%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-5.79 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-63.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-258.34 USD (7)
Прирост в месяц:
22.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
259.24 USD (5.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.20% (262.69 USD)
По эквити:
8.67% (421.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 187
NAS100 186
DJ30 143
USDJPY+ 60
SP500 55
UK100 52
BTCUSD 32
GER40 29
GBPUSD+ 20
USOUSD 15
USDCHF+ 15
AUDUSD+ 14
USDCAD+ 14
EURUSD+ 13
EURGBP+ 6
UKOUSD 3
NZDUSD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 187
NAS100 223
DJ30 191
USDJPY+ 155
SP500 33
UK100 46
BTCUSD 15
GER40 52
GBPUSD+ 31
USOUSD 21
USDCHF+ 18
AUDUSD+ -34
USDCAD+ 5
EURUSD+ -2
EURGBP+ 6
UKOUSD 1
NZDUSD+ 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 7.6K
NAS100 29K
DJ30 41K
USDJPY+ -2.1K
SP500 901
UK100 5.3K
BTCUSD 67K
GER40 10K
GBPUSD+ 141
USOUSD 215
USDCHF+ 165
AUDUSD+ -232
USDCAD+ 234
EURUSD+ -1
EURGBP+ 65
UKOUSD 34
NZDUSD+ 7
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.44 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +48.02 USD
Макс. убыток в серии: -63.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.05 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 14:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 13:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 12:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 11:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 16:58
Share of trading days is too low
2026.07.27 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 16:58
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.27 15:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 15:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.27 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SHARK CC
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
4.4K
USD
3
0%
847
73%
9%
1.73
1.12
USD
9%
1:500
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