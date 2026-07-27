- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
847
Прибыльных трейдов:
623 (73.55%)
Убыточных трейдов:
224 (26.45%)
Лучший трейд:
113.44 USD
Худший трейд:
-52.60 USD
Общая прибыль:
2 245.27 USD (480 220 pips)
Общий убыток:
-1 297.04 USD (320 309 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (48.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
188.46 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
8.72%
Макс. загрузка депозита:
57.11%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
379
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
462 (54.55%)
Коротких трейдов:
385 (45.45%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-5.79 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-63.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-258.34 USD (7)
Прирост в месяц:
22.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
259.24 USD (5.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.20% (262.69 USD)
По эквити:
8.67% (421.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|187
|NAS100
|186
|DJ30
|143
|USDJPY+
|60
|SP500
|55
|UK100
|52
|BTCUSD
|32
|GER40
|29
|GBPUSD+
|20
|USOUSD
|15
|USDCHF+
|15
|AUDUSD+
|14
|USDCAD+
|14
|EURUSD+
|13
|EURGBP+
|6
|UKOUSD
|3
|NZDUSD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|187
|NAS100
|223
|DJ30
|191
|USDJPY+
|155
|SP500
|33
|UK100
|46
|BTCUSD
|15
|GER40
|52
|GBPUSD+
|31
|USOUSD
|21
|USDCHF+
|18
|AUDUSD+
|-34
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|-2
|EURGBP+
|6
|UKOUSD
|1
|NZDUSD+
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|7.6K
|NAS100
|29K
|DJ30
|41K
|USDJPY+
|-2.1K
|SP500
|901
|UK100
|5.3K
|BTCUSD
|67K
|GER40
|10K
|GBPUSD+
|141
|USOUSD
|215
|USDCHF+
|165
|AUDUSD+
|-232
|USDCAD+
|234
|EURUSD+
|-1
|EURGBP+
|65
|UKOUSD
|34
|NZDUSD+
|7
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +113.44 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +48.02 USD
Макс. убыток в серии: -63.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
3
0%
847
73%
9%
1.73
1.12
USD
USD
9%
1:500