- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 022
盈利交易:
751 (73.48%)
亏损交易:
271 (26.52%)
最好交易:
113.44 USD
最差交易:
-52.60 USD
毛利:
2 701.51 USD (565 527 pips)
毛利亏损:
-1 494.11 USD (351 074 pips)
最大连续赢利:
31 (48.02 USD)
最大连续盈利:
188.46 USD (5)
夏普比率:
0.15
交易活动:
8.72%
最大入金加载:
57.11%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
364
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
4.66
长期交易:
555 (54.31%)
短期交易:
467 (45.69%)
利润因子:
1.81
预期回报:
1.18 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-5.51 USD
最大连续失误:
8 (-63.05 USD)
最大连续亏损:
-258.34 USD (7)
每月增长:
30.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
259.24 USD (5.14%)
相对跌幅:
结余:
5.20% (262.69 USD)
净值:
8.67% (421.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|244
|NAS100
|221
|DJ30
|175
|USDJPY+
|72
|SP500
|57
|UK100
|53
|GER40
|38
|BTCUSD
|37
|GBPUSD+
|22
|USDCAD+
|21
|EURUSD+
|15
|USOUSD
|15
|AUDUSD+
|15
|USDCHF+
|15
|EURGBP+
|11
|AUDCAD+
|5
|UKOUSD
|3
|NZDUSD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|357
|NAS100
|284
|DJ30
|224
|USDJPY+
|156
|SP500
|35
|UK100
|47
|GER40
|62
|BTCUSD
|20
|GBPUSD+
|31
|USDCAD+
|-10
|EURUSD+
|-2
|USOUSD
|21
|AUDUSD+
|-35
|USDCHF+
|18
|EURGBP+
|5
|AUDCAD+
|-7
|UKOUSD
|1
|NZDUSD+
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|14K
|NAS100
|36K
|DJ30
|62K
|USDJPY+
|-2.4K
|SP500
|1.3K
|UK100
|5.7K
|GER40
|14K
|BTCUSD
|84K
|GBPUSD+
|151
|USDCAD+
|90
|EURUSD+
|17
|USOUSD
|215
|AUDUSD+
|-244
|USDCHF+
|165
|EURGBP+
|71
|AUDCAD+
|-185
|UKOUSD
|34
|NZDUSD+
|7
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +113.44 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +48.02 USD
最大连续亏损: -63.05 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
3
0%
1 022
73%
9%
1.80
1.18
USD
USD
9%
1:500