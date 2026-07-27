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Сигналы / MetaTrader 5 / XAU Averaging Up
Yusuf Al Rasyid Dahlan

XAU Averaging Up

Yusuf Al Rasyid Dahlan
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Yusuf Al Rasyid Dahlan

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 11%
VantageMarkets-Live 19
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
33 (63.46%)
Убыточных трейдов:
19 (36.54%)
Лучший трейд:
124.28 USD
Худший трейд:
-40.44 USD
Общая прибыль:
357.13 USD (35 876 pips)
Общий убыток:
-246.00 USD (24 301 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (57.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
185.67 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
20.09%
Макс. загрузка депозита:
5.24%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
37 (71.15%)
Коротких трейдов:
15 (28.85%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
10.82 USD
Средний убыток:
-12.95 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-168.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-168.69 USD (5)
Прирост в месяц:
11.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
215.10 USD
Максимальная:
219.99 USD (21.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.89% (219.99 USD)
По эквити:
12.82% (125.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 111
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.28 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +57.27 USD
Макс. убыток в серии: -168.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 10:03
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 01:00
Share of trading days is too low
2026.07.28 01:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 10:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 10:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 10:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.27 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU Averaging Up
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
1.1K
USD
2
100%
52
63%
20%
1.45
2.14
USD
22%
1:500
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