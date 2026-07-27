- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
33 (63.46%)
Убыточных трейдов:
19 (36.54%)
Лучший трейд:
124.28 USD
Худший трейд:
-40.44 USD
Общая прибыль:
357.13 USD (35 876 pips)
Общий убыток:
-246.00 USD (24 301 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (57.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
185.67 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
20.09%
Макс. загрузка депозита:
5.24%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
37 (71.15%)
Коротких трейдов:
15 (28.85%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
10.82 USD
Средний убыток:
-12.95 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-168.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-168.69 USD (5)
Прирост в месяц:
11.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
215.10 USD
Максимальная:
219.99 USD (21.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.89% (219.99 USD)
По эквити:
12.82% (125.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|111
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.28 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +57.27 USD
Макс. убыток в серии: -168.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
52
63%
20%
1.45
2.14
USD
USD
22%
1:500