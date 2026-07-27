- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
61
盈利交易:
36 (59.01%)
亏损交易:
25 (40.98%)
最好交易:
124.28 USD
最差交易:
-40.44 USD
毛利:
362.45 USD (36 417 pips)
毛利亏损:
-416.68 USD (41 317 pips)
最大连续赢利:
11 (57.27 USD)
最大连续盈利:
185.67 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
19.16%
最大入金加载:
5.24%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
45 (73.77%)
短期交易:
16 (26.23%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.89 USD
平均利润:
10.07 USD
平均损失:
-16.67 USD
最大连续失误:
5 (-168.69 USD)
最大连续亏损:
-168.69 USD (5)
每月增长:
-5.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
215.10 USD
最大值:
219.99 USD (21.89%)
相对跌幅:
结余:
21.89% (219.99 USD)
净值:
12.82% (125.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-54
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-4.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.28 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +57.27 USD
最大连续亏损: -168.69 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
946
USD
USD
3
100%
61
59%
19%
0.86
-0.89
USD
USD
22%
1:500