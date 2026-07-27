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Yusuf Al Rasyid Dahlan

XAU Averaging Up

Yusuf Al Rasyid Dahlan
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交易:
61
盈利交易:
36 (59.01%)
亏损交易:
25 (40.98%)
最好交易:
124.28 USD
最差交易:
-40.44 USD
毛利:
362.45 USD (36 417 pips)
毛利亏损:
-416.68 USD (41 317 pips)
最大连续赢利:
11 (57.27 USD)
最大连续盈利:
185.67 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
19.16%
最大入金加载:
5.24%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
45 (73.77%)
短期交易:
16 (26.23%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.89 USD
平均利润:
10.07 USD
平均损失:
-16.67 USD
最大连续失误:
5 (-168.69 USD)
最大连续亏损:
-168.69 USD (5)
每月增长:
-5.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
215.10 USD
最大值:
219.99 USD (21.89%)
相对跌幅:
结余:
21.89% (219.99 USD)
净值:
12.82% (125.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -54
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -4.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +124.28 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +57.27 USD
最大连续亏损: -168.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 19 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.05 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 10:03
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 01:00
Share of trading days is too low
2026.07.28 01:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 10:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 10:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 10:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.27 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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