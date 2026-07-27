- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
8 (26.66%)
Убыточных трейдов:
22 (73.33%)
Лучший трейд:
4.89 USD
Худший трейд:
-4.40 USD
Общая прибыль:
9.95 USD (1 368 pips)
Общий убыток:
-53.33 USD (6 045 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.89 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.67
Торговая активность:
65.08%
Макс. загрузка депозита:
18.07%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
27 (90.00%)
Коротких трейдов:
3 (10.00%)
Профит фактор:
0.19
Мат. ожидание:
-1.45 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-2.42 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-23.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.23 USD (9)
Прирост в месяц:
-43.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.92 USD
Максимальная:
43.92 USD (43.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.92% (43.92 USD)
По эквити:
7.20% (6.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|5
|NZDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|CADCHF
|3
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|-16
|NZDCHF
|-7
|NZDJPY
|-5
|CADCHF
|-1
|CHFJPY
|-4
|CADJPY
|-3
|USDCHF
|-6
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-2
|EURNZD
|0
|AUDCHF
|1
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|-1.3K
|NZDCHF
|-540
|NZDJPY
|-768
|CADCHF
|-53
|CHFJPY
|-706
|CADJPY
|-499
|USDCHF
|-535
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|-699
|EURUSD
|-302
|USDJPY
|-375
|EURNZD
|49
|AUDCHF
|73
|EURAUD
|103
|AUDJPY
|-167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.89 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1.74 USD
Макс. убыток в серии: -23.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NatureForex-Server
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 14
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 42
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.06 × 71
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.08 × 121
|
TitanFX-01
|0.19 × 16
|
ViproMarkets-Live
|0.24 × 298
|
AUSForex-Live
|0.26 × 27
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.28 × 71
|
BlueberryMarkets-Real
|0.31 × 125
|
XMTrading-Real 12
|0.43 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.52 × 27
|
ILQAu-A1 Live
|0.53 × 17
|
FBS-Real-4
|0.67 × 2661
|
FBS-Real-3
|0.70 × 1205
|
FBS-Real-5
|0.72 × 4799
|
FBS-Real-1
|0.73 × 266
|
XMTrading-Real 7
|0.74 × 134
|
FBS-Real-6
|0.83 × 1480
|
FBS-Real-8
|0.87 × 734
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About:
- Trade all major & minor pairs
- Only 1 open order per pair
- No scalping, grid, averaging, martingale
- Minimum balance $100
- 0.01 lot for every $100 balance
- Using EA
- Orders can be closed manually when needed
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-43%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
2
100%
30
26%
65%
0.18
-1.45
USD
USD
44%
1:500