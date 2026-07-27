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I Made Wirahadi Kurniawan

WiraTrader

I Made Wirahadi Kurniawan
I Made Wirahadi Kurniawan

I Made Wirahadi Kurniawan

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -43%
FBS-Real-1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
8 (26.66%)
Убыточных трейдов:
22 (73.33%)
Лучший трейд:
4.89 USD
Худший трейд:
-4.40 USD
Общая прибыль:
9.95 USD (1 368 pips)
Общий убыток:
-53.33 USD (6 045 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.89 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.67
Торговая активность:
65.08%
Макс. загрузка депозита:
18.07%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
27 (90.00%)
Коротких трейдов:
3 (10.00%)
Профит фактор:
0.19
Мат. ожидание:
-1.45 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-2.42 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-23.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.23 USD (9)
Прирост в месяц:
-43.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.92 USD
Максимальная:
43.92 USD (43.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.92% (43.92 USD)
По эквити:
7.20% (6.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 5
NZDCHF 3
NZDJPY 3
CADCHF 3
CHFJPY 2
CADJPY 2
USDCHF 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
EURUSD 1
USDJPY 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
EURAUD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF -16
NZDCHF -7
NZDJPY -5
CADCHF -1
CHFJPY -4
CADJPY -3
USDCHF -6
EURJPY 6
GBPJPY -4
EURUSD -3
USDJPY -2
EURNZD 0
AUDCHF 1
EURAUD 1
AUDJPY -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF -1.3K
NZDCHF -540
NZDJPY -768
CADCHF -53
CHFJPY -706
CADJPY -499
USDCHF -535
EURJPY 1K
GBPJPY -699
EURUSD -302
USDJPY -375
EURNZD 49
AUDCHF 73
EURAUD 103
AUDJPY -167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.89 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1.74 USD
Макс. убыток в серии: -23.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NatureForex-Server
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 14
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeWise-LiveUS
0.00 × 42
TickmillUK-Live03
0.00 × 10
ICMarkets-Live09
0.06 × 71
FXDD-MT4 Live Server
0.08 × 121
TitanFX-01
0.19 × 16
ViproMarkets-Live
0.24 × 298
AUSForex-Live
0.26 × 27
FXOpen-ECN Live Server
0.28 × 71
BlueberryMarkets-Real
0.31 × 125
XMTrading-Real 12
0.43 × 49
RoboForex-ECN
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.52 × 27
ILQAu-A1 Live
0.53 × 17
FBS-Real-4
0.67 × 2661
FBS-Real-3
0.70 × 1205
FBS-Real-5
0.72 × 4799
FBS-Real-1
0.73 × 266
XMTrading-Real 7
0.74 × 134
FBS-Real-6
0.83 × 1480
FBS-Real-8
0.87 × 734
еще 86...
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About:

  • Trade all major & minor pairs
  • Only 1 open order per pair
  • No scalping, grid, averaging, martingale
  • Minimum balance $100
  • 0.01 lot for every $100 balance
  • Using EA
  • Orders can be closed manually when needed
Thanks for subscribing

Нет отзывов
2026.07.29 19:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 13:57
Share of trading days is too low
2026.07.27 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 03:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 03:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 03:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.27 03:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 03:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WiraTrader
30 USD в месяц
-43%
0
0
USD
57
USD
2
100%
30
26%
65%
0.18
-1.45
USD
44%
1:500
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