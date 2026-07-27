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Theerut Krueawan

ORDER 2

Theerut Krueawan
Theerut Krueawan

Theerut Krueawan

0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 30%
ACCMIntl-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
90 (86.53%)
Убыточных трейдов:
14 (13.46%)
Лучший трейд:
13.83 USD
Худший трейд:
-8.19 USD
Общая прибыль:
332.50 USD (33 191 pips)
Общий убыток:
-36.83 USD (3 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (92.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.74 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
99.52%
Макс. загрузка депозита:
2.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
15.08
Длинных трейдов:
67 (64.42%)
Коротких трейдов:
37 (35.58%)
Профит фактор:
9.03
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-2.63 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-19.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.61 USD (4)
Прирост в месяц:
2.88%
Годовой прогноз:
37.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.52 USD
Максимальная:
19.61 USD (1.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.68% (19.61 USD)
По эквити:
6.88% (89.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.PRO 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.PRO 296
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.PRO 30K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.83 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +92.74 USD
Макс. убыток в серии: -19.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACCMIntl-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.08 22:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ORDER 2
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
1.3K
USD
26
100%
104
86%
100%
9.02
2.84
USD
7%
1:500
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