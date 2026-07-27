- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
90 (86.53%)
Убыточных трейдов:
14 (13.46%)
Лучший трейд:
13.83 USD
Худший трейд:
-8.19 USD
Общая прибыль:
332.50 USD (33 191 pips)
Общий убыток:
-36.83 USD (3 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (92.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.74 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
99.52%
Макс. загрузка депозита:
2.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
15.08
Длинных трейдов:
67 (64.42%)
Коротких трейдов:
37 (35.58%)
Профит фактор:
9.03
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-2.63 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-19.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.61 USD (4)
Прирост в месяц:
2.88%
Годовой прогноз:
37.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.52 USD
Максимальная:
19.61 USD (1.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.68% (19.61 USD)
По эквити:
6.88% (89.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.PRO
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.PRO
|296
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.PRO
|30K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.83 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +92.74 USD
Макс. убыток в серии: -19.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACCMIntl-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
26
100%
104
86%
100%
9.02
2.84
USD
USD
7%
1:500