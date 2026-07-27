- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
104
盈利交易:
90 (86.53%)
亏损交易:
14 (13.46%)
最好交易:
13.83 USD
最差交易:
-8.19 USD
毛利:
332.50 USD (33 191 pips)
毛利亏损:
-36.83 USD (3 678 pips)
最大连续赢利:
30 (92.74 USD)
最大连续盈利:
92.74 USD (30)
夏普比率:
0.88
交易活动:
99.52%
最大入金加载:
2.25%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
15.08
长期交易:
67 (64.42%)
短期交易:
37 (35.58%)
利润因子:
9.03
预期回报:
2.84 USD
平均利润:
3.69 USD
平均损失:
-2.63 USD
最大连续失误:
4 (-19.61 USD)
最大连续亏损:
-19.61 USD (4)
每月增长:
2.20%
年度预测:
26.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.52 USD
最大值:
19.61 USD (1.68%)
相对跌幅:
结余:
1.68% (19.61 USD)
净值:
7.94% (102.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.PRO
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.PRO
|296
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.PRO
|30K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.83 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +92.74 USD
最大连续亏损: -19.61 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
26
100%
104
86%
100%
9.02
2.84
USD
USD
8%
1:500