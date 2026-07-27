- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
7 (50.00%)
Убыточных трейдов:
7 (50.00%)
Лучший трейд:
9.26 USD
Худший трейд:
-33.43 USD
Общая прибыль:
36.04 USD (5 090 pips)
Общий убыток:
-52.48 USD (3 627 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (26.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
48.22%
Макс. загрузка депозита:
54.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
8 (57.14%)
Коротких трейдов:
6 (42.86%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-1.17 USD
Средняя прибыль:
5.15 USD
Средний убыток:
-7.50 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.07 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.60 USD
Максимальная:
42.60 USD (28.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.23% (42.60 USD)
По эквити:
12.76% (27.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY.i
|10
|USDJPY.i
|2
|XAUUSD.i
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY.i
|-23
|USDJPY.i
|-4
|XAUUSD.i
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY.i
|1K
|USDJPY.i
|-726
|XAUUSD.i
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.26 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +26.16 USD
Макс. убыток в серии: -12.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "QuickPro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
5
0%
14
50%
48%
0.68
-1.17
USD
USD
20%
1:100