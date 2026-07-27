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Royan Roychan

Wolf King 98

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交易:
17
盈利交易:
9 (52.94%)
亏损交易:
8 (47.06%)
最好交易:
14.95 USD
最差交易:
-33.43 USD
毛利:
62.64 USD (7 750 pips)
毛利亏损:
-62.62 USD (4 640 pips)
最大连续赢利:
5 (26.16 USD)
最大连续盈利:
26.60 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
43.56%
最大入金加载:
54.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.00
长期交易:
9 (52.94%)
短期交易:
8 (47.06%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
6.96 USD
平均损失:
-7.83 USD
最大连续失误:
4 (-12.41 USD)
最大连续亏损:
-40.07 USD (3)
每月增长:
4.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
42.60 USD
最大值:
42.60 USD (28.40%)
相对跌幅:
结余:
20.23% (42.60 USD)
净值:
12.76% (27.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY.i 10
XAUUSD.i 5
USDJPY.i 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY.i -23
XAUUSD.i 28
USDJPY.i -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY.i 1K
XAUUSD.i 2.8K
USDJPY.i -726
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.95 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +26.16 USD
最大连续亏损: -12.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 QuickPro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.07.29 20:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 19:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 01:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.27 01:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 01:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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