- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
9 (52.94%)
亏损交易:
8 (47.06%)
最好交易:
14.95 USD
最差交易:
-33.43 USD
毛利:
62.64 USD (7 750 pips)
毛利亏损:
-62.62 USD (4 640 pips)
最大连续赢利:
5 (26.16 USD)
最大连续盈利:
26.60 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
43.56%
最大入金加载:
54.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.00
长期交易:
9 (52.94%)
短期交易:
8 (47.06%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
6.96 USD
平均损失:
-7.83 USD
最大连续失误:
4 (-12.41 USD)
最大连续亏损:
-40.07 USD (3)
每月增长:
4.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
42.60 USD
最大值:
42.60 USD (28.40%)
相对跌幅:
结余:
20.23% (42.60 USD)
净值:
12.76% (27.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY.i
|10
|XAUUSD.i
|5
|USDJPY.i
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY.i
|-23
|XAUUSD.i
|28
|USDJPY.i
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY.i
|1K
|XAUUSD.i
|2.8K
|USDJPY.i
|-726
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.95 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +26.16 USD
最大连续亏损: -12.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 QuickPro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
293
USD
USD
6
0%
17
52%
44%
1.00
0.00
USD
USD
20%
1:100