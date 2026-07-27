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Сигналы / MetaTrader 5 / QUANTUM GROWTH PRO
Andhika Nugroho

QUANTUM GROWTH PRO

Andhika Nugroho
Andhika Nugroho

Andhika Nugroho

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 10%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
19 (86.36%)
Убыточных трейдов:
3 (13.64%)
Лучший трейд:
44.00 USD
Худший трейд:
-28.40 USD
Общая прибыль:
100.77 USD (2 598 pips)
Общий убыток:
-48.79 USD (81 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (32.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
1.19%
Макс. загрузка депозита:
124.04%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
13 (59.09%)
Коротких трейдов:
9 (40.91%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
2.36 USD
Средняя прибыль:
5.30 USD
Средний убыток:
-16.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-28.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.40 USD (1)
Прирост в месяц:
10.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.78 USD (5.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.93% (32.78 USD)
По эквити:
36.05% (198.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 21
BTCUSD# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 60
BTCUSD# -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 1.1K
BTCUSD# -80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.00 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +32.90 USD
Макс. убыток в серии: -28.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Good and consistent profit delivery. 
Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 01:54
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.27 01:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 01:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QUANTUM GROWTH PRO
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
553
USD
3
0%
22
86%
1%
2.06
2.36
USD
36%
1:500
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