- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
19 (86.36%)
Убыточных трейдов:
3 (13.64%)
Лучший трейд:
44.00 USD
Худший трейд:
-28.40 USD
Общая прибыль:
100.77 USD (2 598 pips)
Общий убыток:
-48.79 USD (81 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (32.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
1.19%
Макс. загрузка депозита:
124.04%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
13 (59.09%)
Коротких трейдов:
9 (40.91%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
2.36 USD
Средняя прибыль:
5.30 USD
Средний убыток:
-16.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-28.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.40 USD (1)
Прирост в месяц:
10.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.78 USD (5.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.93% (32.78 USD)
По эквити:
36.05% (198.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|21
|BTCUSD#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|60
|BTCUSD#
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|1.1K
|BTCUSD#
|-80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.00 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +32.90 USD
Макс. убыток в серии: -28.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Good and consistent profit delivery.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
3
0%
22
86%
1%
2.06
2.36
USD
USD
36%
1:500