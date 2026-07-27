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Andhika Nugroho

QUANTUM GROWTH PRO

Andhika Nugroho
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可靠性
3
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 11%
XMGlobal-MT5 4
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
57
盈利交易:
44 (77.19%)
亏损交易:
13 (22.81%)
最好交易:
44.00 USD
最差交易:
-28.40 USD
毛利:
125.40 USD (5 046 pips)
毛利亏损:
-71.64 USD (83 933 pips)
最大连续赢利:
17 (37.95 USD)
最大连续盈利:
51.65 USD (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
1.19%
最大入金加载:
124.04%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
1.64
长期交易:
36 (63.16%)
短期交易:
21 (36.84%)
利润因子:
1.75
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
2.85 USD
平均损失:
-5.51 USD
最大连续失误:
5 (-9.50 USD)
最大连续亏损:
-28.40 USD (1)
每月增长:
10.74%
算法交易:
54%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
32.78 USD (5.93%)
相对跌幅:
结余:
5.93% (32.78 USD)
净值:
36.05% (198.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 56
BTCUSD# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 62
BTCUSD# -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 1.3K
BTCUSD# -80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +44.00 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +37.95 USD
最大连续亏损: -9.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Good and consistent profit delivery. 
没有评论
2026.08.13 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 03:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 01:54
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.27 01:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 01:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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每月30 USD
11%
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3
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77%
1%
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USD
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