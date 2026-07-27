- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
44 (77.19%)
亏损交易:
13 (22.81%)
最好交易:
44.00 USD
最差交易:
-28.40 USD
毛利:
125.40 USD (5 046 pips)
毛利亏损:
-71.64 USD (83 933 pips)
最大连续赢利:
17 (37.95 USD)
最大连续盈利:
51.65 USD (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
1.19%
最大入金加载:
124.04%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
1.64
长期交易:
36 (63.16%)
短期交易:
21 (36.84%)
利润因子:
1.75
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
2.85 USD
平均损失:
-5.51 USD
最大连续失误:
5 (-9.50 USD)
最大连续亏损:
-28.40 USD (1)
每月增长:
10.74%
算法交易:
54%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
32.78 USD (5.93%)
相对跌幅:
结余:
5.93% (32.78 USD)
净值:
36.05% (198.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|56
|BTCUSD#
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|62
|BTCUSD#
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|1.3K
|BTCUSD#
|-80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.00 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +37.95 USD
最大连续亏损: -9.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
554
USD
USD
3
54%
57
77%
1%
1.75
0.94
USD
USD
36%
1:500