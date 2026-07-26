- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
54 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
9.40 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
117.34 USD (114 642 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
54 (117.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.34 USD (54)
Коэффициент Шарпа:
1.19
Торговая активность:
65.65%
Макс. загрузка депозита:
7.86%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
54 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.17 USD
Средняя прибыль:
2.17 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
11.42%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.41% (14.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SpotCrude.a
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SpotCrude.a
|115K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.40 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 54
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +117.34 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
79%
54
100%
66%
n/a
2.17
USD
USD
1%
1:30