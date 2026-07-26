- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
60 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
9.40 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
139.31 USD (136 262 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
60 (139.31 USD)
最大连续盈利:
139.31 USD (60)
夏普比率:
1.18
交易活动:
70.87%
最大入金加载:
7.86%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
60 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.32 USD
平均利润:
2.32 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
8.36%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.41% (14.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SpotCrude.a
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SpotCrude.a
|136K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.40 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 60
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +139.31 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
78%
60
100%
71%
n/a
2.32
USD
USD
1%
1:30