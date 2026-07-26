- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
45 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
11.65 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
107.71 USD (101 401 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
45 (107.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.71 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
1.07
Торговая активность:
65.65%
Макс. загрузка депозита:
6.97%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
45 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
9.64%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.19% (11.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SpotCrude.a
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SpotCrude.a
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.65 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +107.71 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
73%
45
100%
66%
n/a
2.39
USD
USD
1%
1:30