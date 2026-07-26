- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
49 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
11.65 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
122.50 USD (115 943 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
49 (122.50 USD)
最大连续盈利:
122.50 USD (49)
夏普比率:
1.07
交易活动:
70.86%
最大入金加载:
6.97%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
6 天
采收率:
0.00
长期交易:
49 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.50 USD
平均利润:
2.50 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
10.41%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.19% (11.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SpotCrude.a
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SpotCrude.a
|116K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.65 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +122.50 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
69%
49
100%
71%
n/a
2.50
USD
USD
1%
1:30