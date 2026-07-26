- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
47 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
11.47 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
106.87 USD (99 744 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
47 (106.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.87 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
1.04
Торговая активность:
65.65%
Макс. загрузка депозита:
7.09%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
47 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
2.27 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
9.01%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.41% (14.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SpotCrude.a
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SpotCrude.a
|100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.47 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +106.87 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
93%
47
100%
66%
n/a
2.27
USD
USD
1%
1:30